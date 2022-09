POL-AC: Unfall auf dem Schulweg - Junge wird verletzt

Aachen/Dormagen/Köln (ots) - Die vermisste Jugendliche verließ Samstag (03.09.), gegen 12:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in Dormagen und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Zuletzt gesehen wurde sie an der Buchenstraße in Dormagen. Die gesuchte 15-Jährige ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur, hat schwarze, lange Haare (schwarzer Pferdeschwanz, vorne und an den Seiten kurz rasiert) und trug ...

