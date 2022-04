Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Einbruch in eine Apotheke

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) Am frühen Morgen des 27.04.2022 dringen zwei männliche Personen in die Räume einer Apotheke in der Straße "Unter der Kirche" ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Apothekentür misslingt es den Tätern einen Tresor, in dem Medikamente aufbewahrt werden, zu öffnen. Ohne Beute verlassen die Männer wieder den Tatort, bevor die durch Zeugen alarmierte Polizei vor Ort sein kann. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell