POL-EL: Herzlake - Hauptstromkasten in Brand geraten

Nordhorn (ots) - Am Freitag gegen 19.27 Uhr fuhr eine 77-Jährige mit ihrem Pedelec den Geh/ Radweg entlang des Nordhorn-Almelo-Kanal in Richtung Stadtzentrum. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 21-jährigen E-Scooter Fahrer, sodass es in Höhe der beiden Geh/Radwege am Nordhorn-Almelo-Kanal und Daimlerstraße zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer ...

