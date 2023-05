POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 18. Mai, 18.00 Uhr bis Freitag, 19. Mai, 10.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Hotels an der Schloßstraße in Bad Bentheim zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Von einem PKW-Fahrradträger wurden zwei hochwertige Pedelecs der Marke KTM in der auffälligen Farbe braun-metallic gewaltsam entwendet. Die ...

mehr