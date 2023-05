POL-EL: Geeste - 60-Jährige mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Papenburg (ots) - Zwischen dem 17. Mai und 18. Mai kam es in Papenburg zu mehreren Beschädigungen und Aufbrüchen an Fahrzeugen. In der Straße Hauptkanal rechts öffneten die Täter gewaltsam einen gelben Peugeot 107 und versuchten diesen zu entwenden, was jedoch misslang. Ebenso wurde ein Opel Corsa C auf unbekannte Art und Weise geöffnet und diverse Gegenstände ...

mehr