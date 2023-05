Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Gestern gegen 11.00 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück mit einem leerstehenden Haus in der Straße Am Alten Torfwerk. Noch bevor sie das Haus betreten konnten, wurden sie von einer 33-Jährigen gesehen und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Dabei beschädigten die drei Männer einen Zaun. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

