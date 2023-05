Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Täter beschädigten mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen dem 17. Mai und 18. Mai kam es in Papenburg zu mehreren Beschädigungen und Aufbrüchen an Fahrzeugen.

In der Straße Hauptkanal rechts öffneten die Täter gewaltsam einen gelben Peugeot 107 und versuchten diesen zu entwenden, was jedoch misslang. Ebenso wurde ein Opel Corsa C auf unbekannte Art und Weise geöffnet und diverse Gegenstände entwendet. Des Weiteren verschaffte man sich Zugang zu einem schwarzen Mercedes Kombi. Ob hier Diebesgut erlangt wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Weiterhin wurde in der Straße Fahnenweg versucht einen Roller zu entwenden, welcher jedoch im unmittelbaren Nahbereich wieder aufgefunden werden konnte. In derselben Straße wurde zudem ein Roller der Marke "Nova" entwendet, welcher bislang nicht aufgefunden wurde.

In der Straße Alter Schulweg wurde zudem die Fahrertür eines 1er BMW beschädigt. Vermutlich versuchten die Täter, in das Fahrzeug einzudringen, was jedoch misslang.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

