Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Diebstahl hochwertiger Pedelecs gesucht

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18. Mai, 18.00 Uhr bis Freitag, 19. Mai, 10.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Hotels an der Schloßstraße in Bad Bentheim zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Von einem PKW-Fahrradträger wurden zwei hochwertige Pedelecs der Marke KTM in der auffälligen Farbe braun-metallic gewaltsam entwendet. Die Räder waren durch eine spezielle Sicherung am Fahrradträger gesichert. Diese wurde gewaltsam geöffnet und die Pedelecs anschließend entwendet. Der Parkplatz wird mittels Schranke gesichert. Das Tatfahrzeug muss also vor der Schranke abgestellt worden sein. Der Schaden wird auf etwa 7600 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu einem möglichen Fahrzeug oder zu einem Täter geben kann oder etwas Auffälliges zur Tatzeit beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-776600

