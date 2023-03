Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Transporter aus Boizenburg entwendet

Boizenburg (ots)

Vom Gelände eines Autohauses ist am Dienstagmorgen ein weißer Transporter Renault Master L3H2 entwendet worden. Hierüber erhielt die Polizei am Mittwochnachmittag Kenntnis. Das zum Verkauf gedachte Fahrzeug stand ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Boizenburger Ringstraße. Da es in unmittelbarer Nähe, in ähnlichem Tatzeitraum zum Diebstahl zweier Kennzeichen (LWL-EM 521) kam, ist seitens der Polizei nicht auszuschließen, dass beide Taten im Zusammenhang stehen und der gestohlene Transporter womöglich mit den entwendeten Kennzeichen flüchtig ist. Hierzu wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer hat in der Nacht vom 27. auf den 28. März verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ringstraße in Boizenburg wahrgenommen oder kann Hinweise zum beschriebenen, weißen Transporter oder den Kennzeichen geben? Hinweise nimmt die Polizei Boizenburg unter der Telefonnummer 38847 6060 oder über die Internetwache unter polizei.mvnet.de entgegen. Tobias Gläser

