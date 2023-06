PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Range Rover gestohlen +++ Teilediebe an Lkw zugange +++ Unbekannte setzen Sperrmüll in Brand +++ Zwei Verkehrsunfälle bei Trunkenheitsfahrt +++ Rollerfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Range Rover gestohlen,

Königstein im Taunus, Falkenstein, Am Dingesberg, Nacht zum 14.06.2023,

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Falkenstein wurde in der Nacht auf Mittwoch ein hochwertiger Pkw entwendet. Ins Visier der Täter geriet ein brauner Range Rover Sport, der in der Straße "Am Dingesberg" in einer Einfahrt geparkt war. Der Wert des gestohlenen Luxus-SUV, das zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-MN 120" trug, beläuft sich auf knapp über 100.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Teilediebe an Lkw zugange,

Friedrichsdorf, Seulberg, Marie-Curie-Straße, 12.06.2023, 19.00 Uhr bis 13.06.2023, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag haben sich in Friedrichsdorf Seulberg Diebe an einem Lkw zu schaffen gemacht. Abgesehen hatten es die Täter dabei nicht auf das Fahrzeug selbst, sondern ein hochwertiges Bauteil. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Marie-Curie-Straße, wo der Lkw am Fahrbahnrand geparkt war. Die Diebe demontierten ein im Frontbereich verbautes Steuergerät im Wert von rund 1.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Unbekannte setzen Sperrmüll in Brand, Friedrichsdorf-Köppern, Dreieichstraße, Mittwoch, 14.09.2023, 03:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Köppern Sperrmüll angezündet. Gegen 03:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Dreieichstraße gerufen. Die Einsatzkräfte fanden hier einen rund vier Quadratmeter umfassenden Sperrmüllhaufen vor, der vollends in Flammen stand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand jedoch zeitnah gelöscht und ein Übergreifen auf einen direkt am Sperrmüll befindlichen Baum verhindert werden. Der Baum wurde durch die Flammen lediglich beschädigt. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Entsprechend wird nun um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Diese nimmt die Kriminalpolizei unter 06172 / 120 - 0 entgegen.

4. Zwei Verkehrsunfälle bei Trunkenheitsfahrt, Friedrichsdorf-Seulberg, Am Zollstock & Lilienweg, Dienstag, 13.06.2023, 20:20 Uhr

(da)Eine erheblich alkoholisierte Frau hat am Dienstagabend gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht und ihren eigenen PKW so sehr beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Gegen 20:20 Uhr wurde die Polizei nach Seulberg in den Lilienweg gerufen. Zeugen meldeten, dass die Fahrerin eines VW beim Abbiegen vom Lilienweg in den Tulpenweg von der Fahrbahn abgekommen und in ein Straßenschild gefahren sei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Fahrerin erhebliche Anzeichen für einen erhöhten Alkoholkonsum vorwies und ihr PKW aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit war. Aber hierbei blieb es nicht. Anhand des Spurenbildes und den Zeugenaussagen vor Ort ergab sich, dass die Dame mutmaßlich noch für einen weiteren Unfall verantwortlich war. An der Einmündung von der Römerhofstraße in die Straße "Am Zollstock" war sie zuvor augenscheinlich schon einmal von der Straße abgekommen und hatte hier eine am Fahrbahnrand geparkte Mercedes E-Klasse beschädigt. Insgesamt entstand durch die beiden Unfälle ein Sachschaden von knapp 10.000EUR. Die VW-Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 5 Promille ergab und sich somit der eingangs erwähnte Verdacht der Polizeikräfte bestätigte, wurde die Frau zur Polizeistation Bad Homburg gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

5. Rollerfahrer nach Unfall in Kreuzungsbereich verletzt, Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Herrngartenstraße / Mainzer Straße, Dienstag, 13.06.2023, 17:50 Uhr

(da)Am Dienstagabend ereignete sich in Friedrichsdorf-Burgholzhausen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Unfallbeteiligter verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 17:50 Uhr befuhr eine 32-Jährige aus Nidda mit ihrem Ford Focus die Herrngartenstraße in Richtung Friedrichsdorf. An der Kreuzung Herrngartenstraße / Mainzer Straße wollte sie nun nach links in die Mainzer Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 58-Jähriger aus Usingen mit seinem Piaggio MP3 300 die Herrngartenstraße in entgegensetzte Richtung. An besagter Kreuzung zeigte die dortige Ampelanlage für beide Verkehrsteilnehmende grün, jedoch war der Piaggio-Fahrer aufgrund seines geradeaus verlaufenden Fahrtweges vorfahrtsberechtigt. Die Ford-Fahrerin missachtete somit beim Linksabbiegen die Vorfahrt Mannes und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall waren sowohl der Motorroller als auch der Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000EUR. Der 58-Jährige aus Usingen wurde durch den Unfall verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

6. Nach Unfall davonfahren,

Oberursel, Eichwäldchenweg, 12.06.2023, 08.00 Uhr bis 08.15 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es im Oberurseler Eichwälchenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines VW Touran hatte ihren Wagen gegen 08.00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Als die Frau einer Viertelstunde später zurückkam, musste sie feststellen, dass während ihrer Abwesenheit ein anderes Fahrzeug - mutmaßlich bei Ein- oder Ausparken - gegen den Volkswagen gefahren war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern hatte der oder die Verantwortliche die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell