POL-HG: Textnachricht kostet Oberurselerin 2.500EUR +++ Generator von Baustelle entwendet +++ Unbekannte stehlen drei Fahrräder in Kronberg +++ Trunkenheitsfahrt in Schmitten +++ Kind in Steinbach angefahren

1. Textnachricht kostet Oberurselerin 2.600EUR, Oberursel, Freitag, 09.06.2023

(da) Eine WhatsApp-Nachricht des vermeintlichen Sohnes brachte eine 58-jährige Oberurselerin am vergangenen Wochenende um über 2.600EUR. Erst im Nachgang stellte die hilfsbereite Frau fest, dass sich nicht der eigene Sohn, sondern eine unbekannte Person bei ihr gemeldet hatte und die finanzielle Notlage nur in betrügerischer Absicht vorgetäuscht worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie das Geld jedoch bereits unwiderruflich auf ein schwedisches Konto überwiesen.

Die Polizei rät in Bezug auf Nachrichten von unbekannten Telefonnummern ganz klar:

1. Nicht antworten! 2. Vertraute Nummer anrufen! 3. Kein Geld überweisen! Falls doch, sofort Ihre Bank informieren sowie Anzeige bei der Polizei erstatten!

2. Generator von Baustelle entwendet,

Wehrheim, Limesstraße, Freitag, 09.06.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 11.06.2023, 20:35 Uhr

(da). Am Sonntag gegen 20:35 Uhr mussten die Verantwortlichen einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Limesstraße in Wehrheim feststellen, dass ein Generator vom Baustellengelände gestohlen worden war. Der oder die bisher unbekannten Täter hatten sich im Zeitraum seit Freitag, 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnobjekt verschafft und dort den Generator im Wert von ca. 2.000EUR an sich genommen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Vorgehen der Einbrecher entstand darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von 1.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06172 / 120-0 Hinweise entgegen.

3. Unbekannte stehlen drei Fahrräder in Kronberg, Kronberg, Parkstraße, Freitag, 09.06.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 10.06.2023, 15:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Fahrräder von einem Grundstück in Kronberg gestohlen. Hierzu verschafften sie sich in der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 15:30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Grundstück in der Parkstraße. Gewaltsam öffneten sie eine dort befindliche Gartenhütte, um so an die dort gelagerten, hochwertigen Fahrräder zu gelangen. Auch die Fahrradschlösser hielten die Diebe nicht auf, die sich schlussendlich mit drei Fahrrädern im Gesamtwert von über 13.000EUR unerkannt aus dem Staub machten. Da bisher keine Täterhinweise bekannt sind, bittet die Kriminalpolizei unter 06172 / 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Trunkenheitsfahrt in Schmitten,

L 3025, zw. Schmitten und Niederreifenberg, Sonntag, 11.06.2023, 00:05 Uhr

(da)In der Nacht zum Sonntag zog die Polizei eine Frau aus dem Verkehr, die zuvor alkoholisiert auf der L 3025 von Schmitten nach Niederreifenberg unterwegs gewesen war. Gegen 00:05 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Usingen auf, dass ein auf der Landesstraße befindliche Mercedes Schlangenlinien fuhr. Die Polizeibeamten entschlossen sich somit das Fahrzeug sowie seine Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt durch weitere Ausfallerscheinung untermauert. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,6 Promille führte nun dazu, dass die Fahrerin, eine 40-Jährige aus Schmitten, die Beamten zur Polizeistation begleiten musste. Hier wurde im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

5. Kind in Steinbach angefahren,

Steinbach, Feldbergstraße, Samstag, 10.06.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Samstagnachmittag wurde ein Kind in Steinbach angefahren, nachdem es unvermittelt auf die Straße rannte. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Skoda auf der Feldbergstraße in Richtung Bornhohl. Plötzlich sei ein Kind auf die Fahrbahn gerannt. Der Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Hierdurch wurde das Kind leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am Skoda entstand ein leichter Sachschaden.

