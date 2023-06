PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Schwerer Raub in Tiernahrungsgeschäft+++Versuchter Einbruch in Kirche+++Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schwerer Raub

Tatort: 61440 Oberursel, Zeilweg

Tatzeit: Samstag, 10.06.2023, 18:40 Uhr

Am Samstag kam es zu einem schweren Raub zum Nachteil der Fressnapf-Filiale in Oberursel. Der männliche Täter soll sich der 35-jährigen Mitarbeiterin über den rückwärtigen Bereich durch das Lager der Filiale genähert, sie mit einem Elektroschocker bedroht und Bargeld gefordert haben. Dem Täter gelang es mit zwei gefüllten Wechselkasseneinsätzen aus dem Geschäft in Richtung der angrenzenden Feldgemarkung zu fliehen. Intensive Fahndungsmaßnahmen der hiesigen Polizeistation verliefen ergebnislos. Der Täter wird, wie folgt beschrieben: Anfang 20, 180-185 cm groß, schlanke Statur, tiefere Stimme, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit großem, weißen Logo auf dem Rücken sowie einer langen grauen Jogginghose.

Personen, die sachdienliche Hinweise auf die oben beschriebene Person geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Tel.-Nr. 06172 120-0 zu melden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Schuppen

Tatort: 61440 Oberursel, Freiligrathstraße

Tatzeit: Mittwoch, 17.05.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 04.06.2023, 17:45 Uhr

Im o.g. Zeitraum kam es zur Entwendung mehrerer Gartengerätschaften im Wert von ca. 750,00 EUR aus einem Gartenschuppen in einem Schrebergarten in Oberursel-Bommersheim. Hierzu verschafften sich die unbekannten Täter durch Zerstören des Vorhängeschlosses Zugang zum Schuppen und entfernten sich anschießend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel.-Nr. 06172 120-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: 61350 Bad Homburg, Kirdorfer Straße

Tatzeit: Freitag 09.06.2023, 18:45 Uhr bis 19:05 Uhr

Der 20-jährige Geschädigte stellte seinen Mietwagen, einen grauen VW T-Roc, während des Einkaufes auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes ordnungsgemäß ab. Während des Einkaufs näherten sich ein oder mehrere unbekannte Täter und zerkratzten mittels unbekannten Gegenstandes den Lack des Fahrzeugs. Anschließend entfernten Sie sich in unbekannte Richtung. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. Nr. 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Christuskirche Neu-Anspach

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße

Tatzeit: Freitag, 02.06.2023, 19:30 Uhr bis Freitag, 09.06.2023, 19:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hebelte im Tatzeitraum mehrfach an einem zur Fahrbahn gelegenen Fenster der Christuskirche in Neu-Anspach. Da die Hebelversuche misslangen, entfernte sich der Täter wieder unverrichteter Dinge. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300,- Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel.-Nr. 06172 120-0 entgegen.

Diebstahl von Elektroroller im Freibad Wehrheim

Tatort: 61273 Wehrheim, Rodheimer Straße

Tatzeit: Samstag, 10.06.2023, 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum einen schwarzen Elektroroller im Ludwig-Bender Bad Wehrheim. An diesem angebracht war das Versicherungskennzeichen 365-EKH aus dem laufenden Jahr. Der Wert des Rollers beläuft sich auf etwa 400,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Tel.-Nr. 06081 9208-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg, Einmündung Urseler Straße / Hindenburgring

Unfallzeit: Samstag, 10.06.2023, ca. 15:00 Uhr

Ein männlicher Fahrzeugführer befuhr die Urseler Straße aus Richtung altem Krankenhaus und wollte mit seinem weißen Ford Fiesta nach links in den Hindenburgring einbiegen. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam im Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab, überfuhr den rechts befindlichen Gehweg und kollidierte mit der Mauer des Schlossgartens. Hiernach stellte er den Pkw auf der angrenzenden Bushaltestelle ab und entfernte sich unerlaubt von der Bushaltestelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall nur im Vorbeifahren wahrnahmen, sahen einen hinter dem Ford Fiesta zumindest kurz anhaltenden dunklen Mercedes C-Klasse Kombi. Die weibliche Fahrzeugführerin dieses Fahrzeugs und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

Unfallort: Wiesbadener Straße, 61462 Königstein im Taunus

Unfallzeit: Samstag, 10.06.2023, 23:32 Uhr

Der spätere Unfallverursacher und der Geschädigte parkten ihre PKW hintereinander in einer Grundstückseinfahrt. Der 29-jährige Geschädigte fuhr daraufhin seinen PKW aus der Einfahrt und hielt in einer Grundstückseinfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, damit der 57-jährige Königsteiner ebenfalls aus der Einfahrt herausfahren konnte. Hierbei fuhr der 57-jährige jedoch zu weit nach hinten und stieß mit dem anderen PKW zusammen. Hierbei entstand Sachschaden an beiden PKW. Dem Geschädigten fiel im weiteren Verlauf auf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte und rief die Polizei. Diesen Verdacht konnte die angeforderte Streife durch einen Atemalkoholtest bestätigen. Dieser zog die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines nach sich. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss mit Elektrokleinstfahrzeug, sogenannte E-Scooter - Fahrer jeweils leichtverletzt

Am Freitag, 09.06.2023, 21:20 Uhr und Samstag, 10.06.2023, 01:40 Uhr kam es zu ähnlich gelagerten Verkehrsunfällen in Friedrichsdorf und Bad Homburg, bei denen die alkoholisierten Fahrzeugführer, ein 43-jähriger Friedrichsdorfer und ein 26-jähriger Bad Homburger, die Kontrolle über ihre E-Scooter verloren und in der Folge stürzten und sich dabei leicht verletzten. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, im Rahmen dessen es zu Blutentnahmen kam. Der 43-jährige Friedrichsdorfer wurde durch hinzugezogene Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der 26-jährige Bad Homburger wurde im Anschluss an die Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell