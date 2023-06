PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Getränkemarkt + + + Vandalismus an Schule + + + Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizei Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallzeit: Dienstag, 06.06.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 07.06.2023, 15:30 Uhr Unfallort: Lilienweg, 61381 Friedrichsdorf

Ein 23-jähriger Friedrichsdorfer stellte seinen VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Lilienwegs in Höhe der Hausnummer 4 ab. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das geparkte Auto und beschädigte dieses. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu bemühen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am geparkten Fahrzeug wird auf 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172 - 1200 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Polizei Oberursel

Polizei Usingen

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus gewerblichen Raum

Tatort: 61276 Weilrod / Rod an der Weil / Im Grund Tatzeit: Donnerstag den 08.06.2023 / 02:08 Uhr

Täter brechen in Getränkemarkt ein und entwenden Zigaretten.

Bisher unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag eine Frontscheibe des REWE Getränkehandels in Rod an der Weil ein. Im Markt wurde gezielt die gesicherte Auslage der Zigaretten aufgebrochen und Zigaretten in noch nicht bekannter Stückzahl entwendet. Im Anschluss verließen die Täter den Markt und flüchteten auf unbekannte Weise.

Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Polizei Königstein

Straftaten

Sachbeschädigung an Briefkasten einer Grundschule

Tatort: 61462 Königstein im Taunus - Falkenstein, Scharderhohlweg Tatzeit: Dienstag, 06.06.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 07.06.2023, 07:00 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin wurde durch Eintreten oder Einschlagen der Briefkasten der Grundschule Falkenstein beschädigt. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf 150,- Euro geschätzt.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 9266-0 zu melden.

Tageswohnungseinbruch

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Taunusstraße Tatzeit: Mittwoch, 07.06.2023, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 07.06.2023, 16:30 Uhr

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter oder Täterinnen kletterten zunächst ein Abluftrohr hinauf und gelangten so auf den Balkon im 1. Obergeschoss des Einfamilienhauses. Dort wurde das Schlafzimmerfenster aufgehebelt und so das Haus betreten. Im Inneren wurden sämtliche Schränke, Kommoden und Regale durchwühlt. Nach dem aktuellen Stand wurde mindestens eine hochwertige Handtasche entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172 120-0 zu melden.

Verkehrsunfälle

