Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugen nach Wohnwagendiebstahl gesucht

Durmersheim (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens in der Wagnerstraße in den frühen Montagmorgenstunden, suchen die Beamten des Polizeipostens Bietigheim nach möglichen Zeugen. Kurz nach Mitternacht waren offenbar drei Unbekannte auf das Gelände eingestiegen, brachen ein Tor auf und entwendeten einen Fendt Caravan 515 mit KA-Zulassung unter Hilfe ihres grauen Pkw. Zeugen, die vor oder nach der Tat in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich unter der Rufnummer: 07245 91271-0 an die Beamten des Polizeipostens.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell