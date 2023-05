POL-W: W Suche nach vermisstem Senior - Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Wuppertal (ots) - Am 16.05.2023, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Brückenstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 57-jährige Frau war mit ihrem Audi Q3 auf der Brückenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Vieringhausen abbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Fußgänger (83), der die Brückenstraße in Richtung Norden überquerte. Bei der ...

