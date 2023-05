POL-W: W - Verkehrsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots) - Am heutigen Montag (15.05.2023), gegen 17:50 Uhr, meldeten Zeugen Schussgeräusche aus dem Bereich der Amselstraße in Wuppertal. Die alarmierten Polizisten trafen am Einsatzort mehrere Zeugen und ein beschädigtes Fahrzeug an. Ersten Angaben von Zeugen zufolge seien drei Fahrzeuge flüchtig, welche zuvor das vor Ort vorgefundene Fahrzeug einkeilten ...

