POL-W: W - Vermeintliche Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (15.05.2023, 07:05 Uhr) kam es in Cronenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Begegnungsverkehr. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Audi A4 auf der Hahnerberger Straße in Richtung Elberfeld. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia Niro eines 58-Jährigen. Beide Männer erlitten leichte ...

