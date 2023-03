Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Angriff auf einen Fahrausweisautomaten am Bahnhaltepunkt Rudolstadt-Schwarza, Bundespolizei und Landespolizei suchen Zeugen

Rudolstadt-Schwarza (ots)

Bislang unbekannte Tathandelnde haben in der Nacht vom 04.03.2023 auf den 05.03.2023 den Fahrkartenautomaten des Eisenbahnverkehrsunternehmens Abellio am Bahnhaltepunkt Rudolstadt-Schwarza massiv beschädigt. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens in den Morgenstunden des 05.03.2023 über den angegriffenen Ticketautomaten in Kenntnis gesetzt.

Beamte der Bundespolizei stellten vor Ort fest, dass der Automat erhebliche Manipulationsspuren im Bereich der geldverarbeitenden Instrumente und des Displays aufweist. Spezialisten des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei kamen ebenfalls zum Einsatz. Diese ermittelten, dass nicht zugelassene Pyrotechnik verwendet worden ist, mit der Absicht den Automaten durch Sprengen zu öffnen.

Der Automat ist derzeitig nicht funktionsfähig. Die Schadenssumme steht noch nicht abschließend fest. Klar ist jedoch, dass es dem Täter oder den Tätern nicht gelungen ist, Geld aus dem Automaten zu entwenden. Der Kriminaldauerdienst der Landespolizeiinspektion Saalfeld hat am Tatort eine kriminaltechnische Spurensicherung durchgeführt. Die strafprozessualen Maßnahmen dauern an.

Zur Ergreifung des einzelnen oder mehreren Tathandelnden sowie zur Aufklärung der Tat bitten die Landespolizeiinspektion Saalfeld und die Bundespolizei um Mithilfe.

Wer hat in der Nacht vom 04.03.2023 auf den 05.03.2023 am Haltepunkt Rudolstadt-Schwarza verdächtige Personen, Geräusche, Fahrzeuge oder Handlungen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer 0361 / 659830 oder per E-Mail ( bpoli.erfurt@polizei.bund.de ) unter Nennung der Vorgangsnummer 203686/2023 sowie die Landespolizeiinspektion Saalfeld telefonisch unter 03671 / 560 entgegen.

