Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Thüringenderby im Fußball

Erfurt-Bischleben (ots)

Am Abend vor dem Thüringenderby zwischen dem FC Carl-Zeiss Jena und der Mannschaft von Rot-Weiß Erfurt kam es kurz vor 22 Uhr zu einem Zwischenfall beim Stopp eines Zuges am Haltepunkt Erfurt-Bischleben. Die Bahn war von Eisenach in Richtung Leipzig unterwegs, als beim fahrplanmäßigen Halt am Bahnsteig 1 mehrere maskierte Personen die Türen der Bahn blockierten, um die Weiterfahrt kurzzeitig zu unterbinden. Währenddessen besprühten weitere Tatbeteiligte große Teile der Außenfassade des Zuges mit schwarzer, silberner, blauer und roter Farbe an. Diese augenscheinlich geplante Aktion wurde von 20 - 30 Personen begangen, die mutmaßlich der Fanszene von Rot-Weiß Erfurt zuzuordnen sind.

Hintergrund: Der Zug des Eisenbahnverkehrsunternehmens Abellio wurde bereits unter der Woche in Graffitimanier mit Schriftzügen und Symbolik des Fußballvereins von Carl-Zeiss Jena versehen, als der Zug in Jena abgestellt war. Das Ganze geschah großflächig, sodass eine ganze Triebwageneinheit in einer Größenordnung von 220 Quadratmetern farblich verändert worden ist.

Die jüngste Tathandlung vom Abend des 03.03.2023 dürfte als "Racheakt" gelten, da die bereits angebrachte Symbolik und Schriftzüge verändert worden sind, und dadurch vom äußeren Erscheinungsbild einen jenafeindlichen Charakter erhalten haben. Die Bundespolizei wurde noch während der Tat über einen Notruf informiert. Trotz des unmittelbaren Einsatzes mehrerer Streifen der Bundespolizei und der Landespolizeiinspektion Erfurt konnten am Haltepunkt Bischleben keine Tathandelnden mehr festgestellt werden. Am Tatort wurden dennoch umfangreiche Spuren gesichert.

Gleichwohl bittet die Bundespolizei um Mithilfe für die weiteren Ermittlungen: Wer hat die betreffende Abellio-Bahn am 03.03.2023 um 21:57 Uhr am Haltepunkt Bischleben benutzt? Wer kann Angaben zur Graffiti-Tat und handelnden Personen machen? Wer hat eventuell die Tathandlungen gefilmt oder fotografiert? Wer kann darüber hinaus auch Angaben zu einer Graffiti-Aktion in Jena machen, die sich in der Nacht vom 28.02.2023 auf den 01.03.2023 abgespielt hat?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt rund um die Uhr per E-Mail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) und Telefon 0361 / 65983-0 unter Nennung des Aktenzeichens Vg 202284 / 2023 entgegen.

