Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: zwei Festnahmen am Montag, es waren insgesamt über 5.000 Euro zu zahlen

Hamburg (ots)

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr kam ein 37-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Antalya kommend am Hamburger Flughafen an. Er wurde von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Mitte April 2023 von der Staatsanwaltschaft Landshut per Haftbefehl wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben war. Es waren 60 Tagessätze zu jeweils 50 Euro zu verbüßen; alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe auf dem Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 83 Euro. Außerdem war eine Wertersatzeinziehung in Höhe von 1.960 Euro zu leisten. Der Reisende konnte die geforderte Gesamtsumme von 5.043 Euro zahlen und anschließend weiterreisen.

Am Montagnachmittag schließlich machte sich eine 27-jährige rumänische Staatsangehörige auf den Weg nach Bukarest. Gegen 15:30 Uhr wurde sie zur Ausreisekontrolle durch Beamte der Bundespolizei überprüft. Diese stellten fest, dass die Dame seit Juli 2022 von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wird. Es waren 60 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen; hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 90 Euro. Das Geld konnte die Dame nicht selbst aufbringen und rief ihren Vater an. Dieser begab sich zum Flughafen und zahlte die geforderten 690 Euro bei der Bundespolizei am Flughafen Hamburg ein. So ersparte er seiner Tochter die Einlieferung ins Gefängnis; sie konnte anschließend entlassen werden. Ihren Flug hat sie jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell