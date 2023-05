Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Körperverletzung kostet über 1.400 Euro, Bruder zahlt, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr wollte ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger nach Istanbul fliegen. Er wurde von der Bundespolizei bei der Ausreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Anfang April 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl wegen Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben war. Von den ursprünglich 90 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro hatte er bisher lediglich erst einen Tagessatz gezahlt, sodass nun noch 1.335 Euro zu zahlen waren; alternativ standen 89 Tage Ersatzfreiheitsstrafe auf dem Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 89,50 Euro. Der Reisende konnte die geforderten 1.424,50 Euro selbst nicht aufbringen und nahm Kontakt zu seinem Bruder auf. Dieser half ihm und zahlte die geforderte Gesamtsumme an die Bundespolizei. Daraufhin wurde dem Reisenden die Weiterreise gestattet. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell