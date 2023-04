Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr - Chefin zahlt über 1000 Euro, Flug trotzdem verpasst

Hamburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr wollte ein 59-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Varna fliegen. Beamte der Bundespolizei überprüften ihn bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle. Die Fahndungsabfrage ergab, dass gegen den Mann seit September 2022 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck vorliegt. Wegen "fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr" waren 35 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Der Reisende gab direkt an, so viel Geld in der Kürze der Zeit nicht aufbringen zu können. In seiner Not rief er seine Chefin an. Diese erklärte sich bereit, ihm zu helfen und zahlte die geforderten 1050 Euro auf einer Polizeidienststelle in Lübeck ein. Somit konnte der Mann entlassen werden. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

