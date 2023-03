Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Schlagring und Butterflymesser im Gepäck sorgen für Ärger - 250 Euro Sicherheitsleistung

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen wollte ein 44-jähriger kanadischer Staatsangehöriger von Hamburg über Frankfurt nach Montreal fliegen. Bei der Kontrolle seines aufgegebenen Koffers entdeckten die Luftsicherheitsassistenten verdächtige Gegenstände auf dem Röntgenbild. Per Ausruf wurde der Passagier gegen 05:45 Uhr gebeten, sich für eine Gepäckzusammenführung in einem Raum auf der Pier des Flughafens Hamburg einzufinden. Hier wurde der Koffer in seinem Beisein durch Beamte der Bundespolizei geöffnet. Dabei wurden im Koffer ein Schlagring und ein Butterflymesser aufgefunden. Dies sind verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz. Daher erhielt der Mann von der Bundespolizei eine Strafanzeige. Der Reisende gab an, Waffen zu sammeln und die verbotenen Gegenstände auf einem Markt in Prag gekauft zu haben. Von einem Verbot dieser Dinge habe er nichts gewusst. Butterflymesser und Schlagring wurden sichergestellt. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro zahlen. Anschließend konnte er weiterreisen.

