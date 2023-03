Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Trunkenheit im Verkehr endet in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr kam ein 34-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger am Flughafen Hamburg an. Er wurde von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft München I seit Januar 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wird. Laut Haftbefehl waren 50 Tagessätze zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Er hatte bisher lediglich 40 Euro gezahlt, sodass nun noch 1.960 Euro zu zahlen waren. Alternativ standen 49 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Außerdem waren Verfahrenskosten von 250 Euro zu zahlen. Der Mann war nicht in der Lage, die geforderten 2.210 Euro zu zahlen. Daher wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

