BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Beleidigung - 600 Euro Strafe, Flug verpasst

Hamburg (ots) - Am Montag gegen 16:45 Uhr kam eine 37-jährige kroatische Staatsangehörige aus Barcelona am Flughafen Hamburg an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Frau seit Mitte Februar 2023 von der Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl gesucht ...

mehr