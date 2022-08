POL-OS: Bramsche: Geparkter Renault beschädigt

Dissen (ots) - Zwischen 12 und 21 Uhr am Dienstag wurde ein schwarzer Renault Clio rundum mit einem spitzen Gegenstand massiv zerkratzt. Der Wagen stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße "Vor dem Kamphof" auf Höhe der Einmündung "Am Mühlenhof" geparkt. Hinweise auf die Tat oder Täter bitte an die Polizeistation in Dissen unter 05421/921390 melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Konstanze ...

