Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung am Dunantplatz - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Dunantplatz

28.04.2023, 16.00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Dunantplatzes, bei der am Freitagnachmittag ein 29-jähriger Wolfsburger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 29-Jährige am Freitagmorgen im Bereich eines Getränkemarktes auf, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Es kam zu einer leichten verbalen Auseinandersetzung. Am Freitagnachmittag hielt sich der Wolfsburger auf einem Weg zwischen dem Dunantplatz und der Waldschule Eichelkamp auf, als er erneut auf den ihm Unbekannten traf. Erneut kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 29-Jährige von dem Täter leicht verletzt wurde. Der Wolfsburger musste im Klinikum behandelt werden.

Der Täter soll einen dunklen Teint und braune Dreadlocks mit blond gefärbten Spitzen gehabt haben. Bekleidet gewesen sei der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke, schwarzem Pullover sowie einer blau-grauen Hose. Näheres zu Alter und Größe konnte nicht beschrieben werden.

Personen, die Hinweise zu dem Tatablauf oder der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell