POL-PDNR: Spaziergängerin von Hund gebissen

Kasbach-Ohlenberg (ots) - Am späten Sonntagabend wurde der Polizei in Linz eine Person auf der B 42 in Höhe der Verladestelle Kasbach gemeldet. Die Polizei traf vor Ort eine Vogelscheuche an, die sich auf dem Heimweg von einer karnevalistischen Feier befand. Die Polizisten geleiteten den Mann von der Fahrbahn und organisierten ihm ein Taxi, welches ihn sicher nach Hause verbrachte. Rückfragen bitte an: Polizei Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

