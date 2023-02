POL-PDNR: Vogelscheuche gerettet

Rheinbrohl (ots) - Zwischen Freitag und Samstag beschädigten unbekannte Täter die Türe zu einem Gartenhaus in der Straße Auf dem Rümmer, und verschafften sich Zugang zur Hütte. Die polizeilichen Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen ...

