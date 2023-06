PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrügerische Handwerker +++ Falsche Bankmitarbeiter am Telefon +++ 89-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht +++ Mit Kanaldeckel in Handyladen eingestiegen +++ Zwei Einbrüche in Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrügerische Handwerker in Schmitten unterwegs, Schmitten, Mittwoch, 14.06.2023, 09:00 Uhr

(da)Am Mittwoch versuchten betrügerische Handwerker einen Rentner um sein Erspartes zu bringen. Bereits am Vortag hatten diese beim 73-jährigen Mann aus Schmitten geklingelt und angeboten, dessen Holzzaun für einen Pauschalbetrag in Höhe von 200EUR zu reparieren. Nachdem der Hausbesitzer einwilligte, kamen am Mittwoch fünf Arbeiter zu ihm nach Hause und forderten aber dann für die Instandsetzung 9.000EUR. Weiterhin drängten sie den 73-Jährigen, mit ihnen zur nächstgelegenen Bank zu fahren, um den geforderten Betrag abzuheben. Der Rentner ließ sich aber nicht beirren, verwies die Personen seines Grundstücks und rief die Polizei. Im Nachgang beschrieb er die Personen als männlich mit einem osteuropäischen Akzent. Zwei der Arbeiter waren ca. 45 Jahre alt und 175cm groß. Weitere Details konnte er nicht mehr nennen. Nach ihrem Betrugsversuch seien die Personen in einen Transporter mit Essener-Kennzeichen gestiegen und in Richtung der L 3004 davongefahren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und nimmt Hinweise zu den vermeintlichen Handwerkern unter 06172 / 120-0 entgegen. Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

2. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,

Schmitten, Freitag, 26.05.2023

(da)Betrügereien am Telefon gestalten sich in der vergangenen Zeit vielfältig. Meist sind es vermeintliche Verwandte oder auch falsche Bankangestellte, die es sich zum Ziel gemacht haben, Sie um Ihr Erspartes zu bringen. So nun auch bei einer Frau aus Schmitten. Diese wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Bank kontaktiert, dem sie während des Telefonats sensible Daten ihres Onlinebanking-Accounts preisgab. Mit diesen Daten versuchte der Unbekannte dann einen fünfstelligen Betrag vom Konto der Frau abzubuchen. Dies wurde jedoch glücklicherweise von den echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank verhindert und die Abbuchung storniert. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Betrüger versuchen immer wieder an Ihre sensiblen Daten und somit an Ihr Erspartes zu gelangen. Die Varianten der Betrugsversuche sind vielfältig, die Botschaft der Polizei aber immer die gleiche: Geben Sie zu keinem Zeitpunkt sensible Daten oder Passwörter an Ihnen fremde Personen weiter. Vergewissern Sie sich immer, ob es sich bei der Person am Telefon tatsächlich um diejenige handelt, als die sie sich ausgibt. Nutzen Sie hierzu die Ihnen bekannten Kontaktdaten Ihrer Bank. Erhalten Sie eine verdächtige E-Mail, die Sie zur Eingabe Ihrer Passwörter oder ähnlichem auffordert, nutzen Sie nicht die angegebenen Verlinkungen, sondern die vertrauten Internetauftritte des Onlinebankings oder Bezahldienstes.

3. 89-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht, Usingen, Mozartstraße, Mittwoch, 14.06.2023, 02:15 Uhr

(da)Am Mittwoch schlug eine 89-jährige Rentnerin aus Usingen einen Einbrecher in die Flucht, als dieser in ihr Schlafzimmer in der Mozartstraße einsteigen wollte. Gegen 02:15 Uhr wurde die Dame durch Geräusche an ihrem Fenster geweckt. Als sie nun der Ursache auf den Grund gehen wollte, sah sie eine ihr unbekannte männliche Person, die gerade versuchte, das gekippte Fenster von außen zu öffnen. Die 89-Jährige schrie den potentiellen Eindringling daraufhin an, der verschreckt die Flucht ergriff. Die Polizei geht nun von einem versuchten Einbruch aus und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120-0 entgegen.

4. Mit Kanaldeckel in Handyladen eingestiegen, Friedrichsdorf-Seulberg, Am Houiller Platz, Donnerstag, 15.06.2023, 04:00 Uhr

(da) Unbekannte stiegen am frühen Donnerstagmorgen in einen Handyladen in Seulberg ein und entwendeten diverse Mobiltelefone. Gegen 04:00 Uhr morgens warfen zwei bisher unbekannte Täter die Glasfront des Geschäfts am Houiller Platz mit einem Kanaldeckel ein. Während einer der beiden auf einem Motorroller vor der Tür wartete, begab sich sein Komplize in das Innere und entwendete mehrere Smartphones. Währenddessen löste die Alarmanlage des Geschäfts aus. Mit der Beute im Gepäck flüchteten die Einbrecher dann auf dem Roller in unbekannte Richtung. Das Resultat des Einbruchs war ein Stehlgut in Höhe von 5.000EUR und ein Sachschaden, der doppelt so hoch sein dürfte. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer. Einer war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose der Marke Adidas und weißen Sneakern bekleidet. Der andere trug ebenfalls einen hellgrauen Kapuzenpullover, khakifarbene Hosen, weiße Sneaker und helle Handschuhe. Sein Gesicht war durch eine rote Sturmhaube verdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

5. Zwei Einbrüche in Königstein,

Königstein, Altenhainer Straße, Dienstag, 13.06.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 06:45 Uhr, Königstein, Talstraße, festgestellt am Mittwoch, 14.06.2023, 09:00 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen wurden der Polizei zwei Einbrüche in Königstein gemeldet. In der Altenhainer Straße verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 13.06.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 14.06.2023, 06:45 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände. Hier entwendeten sie aus einem verschlossenen Baucontainer Werkzeug im Wert von ca. 1.000EUR. In der Talstraße mussten die Verantwortlichen eines Einfamilienhauses gegen 09:00 Uhr feststellen, dass zu einem bisher nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt Unbekannte in das derzeit unbewohnte Objekt eingedrungen waren. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher die Innenräume nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher hierbei fündig wurden, bedarf noch weiterer Ermittlungen. In beiden Fällen ist die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter 06172 / 120-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell