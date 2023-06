PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Lkw gestohlen +++ E-Scooter vor Schwimmbad entwendet +++ Wandergruppe meldet Feuer am Glaskopf +++ Müllbeutel brennen +++ Gegen geparkte Autos gefahren +++ Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Lkw gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Marie-Curie-Straße, Nacht zum 18.06.2023

(pa)In Friedrichsdorf Seulberg haben Unbekannte am Wochenende einen Lkw entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in der Marie-Curie-Straße, wo die Sattelzugmaschine des Herstellers "DAF Trucks" - Modell "XF 530 FT" - mitsamt Sattelauflieger am Straßenrand geparkt war. Der Wert des gestohlenen Gespanns beläuft sich auf schätzungsweise 85.000 Euro. Der Sattelschlepper trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-HF 7007". An dem Auflieger der Marke "Schmitz Cargobulll" war das Kennzeichen "HG-HF 7000" montiert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. E-Scooter vor Schwimmbad entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, 18.06.2023, 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag wurde vor dem Seedammbad in Bad Homburg ein Elektrotretroller gestohlen. Der Besitzer hatte seinen schwarzen E-Scooter der Marke "Ninebot" gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz im Seedammweg abgestellt. Gegen 18.30 Uhr stellte er fest, dass das Gefährt entwendet worden war. Der Roller trug das Versicherungskennzeichen "927 WIT". Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

3. Wandergruppe meldet Feuer am Glaskopf, Glashütten, Waldgemarkung Bereich Glaskopf, 17.06.2023, gg. 17.15 Uhr

(pa)Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Wald bei Glashütten ausrücken. Gegen 17.15 Uhr stellte eine Wandergruppe, die im Bereich des Glaskopfes unterwegs war, fest, dass auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern am Boden liegendes Totholz brannte. Die Wanderer wählten den Notruf, sodass das Feuerwehr umgehend ausrücken, den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen und eine weitere Ausbreitung verhindern konnte. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Müllbeutel brennen,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, 18.06.2023, gg. 23.30 Uhr

(pa)Am späten Sonntagabend kam es in Friedrichsdorf Köppern zu einem Brand von Müllsäcken. Gegen 23.30 Uhr standen in der Dreieichstraße auf dem Gehweg vor dem dortigen Gemeindezentrum zwei gefüllte Müllbeutel in Flammen. Ein Anwohner wurde auf den Geruch aufmerksam und löschte den Brand unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers, sodass glücklicherweise kein weiterer Schaden entstand. Ein vorsätzliches Entzünden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Gegen geparkte Autos gefahren,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Gelber Weg, 18.06.2023, gg. 14.15 Uhr

(pa)In Kronberg Oberhöchstadt ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt und drei Fahrzeug beschädigt wurden. Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Raunheim die Straße "Gelber Weg" aus Richtung Steinbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Oberurseler Straße, als er plötzlich - mutmaßlich aufgrund eines Achsbruchs - die Kontrolle über seinen Ford Ka verlor. Dies hatte zur Folge, dass der Kleinwagen mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte, wobei sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer zur Abklärung in eine Klinik. Sein Fahrzeug sowie ein von dem Ford getroffener VW wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf circa 17.500 Euro geschätzt.

6. Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab, L 3041, Gemarkung Schmitten, zwischen Brombach und Neu-Anspach, 18.06.2023, gg. 20.25 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es auf des L 3041 bei Schmitten Brombach zu einem Motorradunfall. Ein 58-jähriger Flörsheimer war mit seiner Yamaha gegen 20.25 Uhr von Brombach kommend in Richtung Neu-Anspach unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad kollidierte dort mit einer Schutzplanke und der Biker stürzte. Der 58-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell