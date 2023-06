Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Gewerbebetrieb

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.06.2023) ist es in der Norderstedter Oststraße zwischen SH-Straße und "Am Stammgleis" zum Einbruch in einen Edelmetalle verarbeitenden Betrieb gekommen.

Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm aus.

Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude und suchte die Räumlichkeiten mit einem Diensthund ab.

Es wurde niemand angetroffen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde geringwertiger Schmuck und eine kleine Menge Edelmetall gestohlen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell