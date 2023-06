Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Hamburg - Volvo nach Spindaufbruch gestohlen

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Sonntag (04.06.2023) ist es im Schwimmbad in der Straße "Zum Krückaupark" in Elmshorn zu einem Spindaufbruch und zum anschließenden Diebstahl eines Volvos V 60 vom Parkplatz gekommen.

Unbekannte öffneten zwischen 15:40 und 19:20 Uhr einen Spind im Umkleidebereich der Sauna und stahlen unter anderem die Fahrzeugschlüssel.

Nach Feststellung des Aufbruchs wurde auch das Fehlen des dunkelgrauen Volvos mit Pinneberger Kennzeichen vom Parkplatz festgestellt.

Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn nahm in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige auf.

Im Laufe des Abends konnte der Pkw in der Straße "Fuhrenacker" in Hamburg-Eidelstedt verlassen aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell