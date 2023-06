POL-SE: Bad Bramstedt - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Beteiligte gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Sonntag (04.06.2023) ist es im Schwimmbad in der Straße "Zum Krückaupark" in Elmshorn zu einem Spindaufbruch und zum anschließenden Diebstahl eines Volvos V 60 vom Parkplatz gekommen. Unbekannte öffneten zwischen 15:40 und 19:20 Uhr einen Spind im Umkleidebereich der Sauna und stahlen unter anderem die Fahrzeugschlüssel. Nach Feststellung des Aufbruchs wurde auch das Fehlen des ...

mehr