Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Person beim Abbiegen

Speyer (ots)

Am 10.05.2023 um 06:52 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW die Landauer Straße in Richtung Römerberg. Gleichzeitig befuhr eine 70-jährige Frau die Landauer Straße in entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung zur Auffahrt der B39 beabsichtigte der 35-Jährige nach links auf die Auffahrt B39 abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende 70-Jährige. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 70-Jährige klagte über Schmerzen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro

