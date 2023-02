POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Dringende Zeugensuche nach schwerem Unfall

StädteRegion Aachen (ots) - In Eschweiler und in Alsdorf sind am Wochenende zwei Tankstellen überfallen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr (18.02.2023) Uhr hatten mehrere maskierte Täter die Tankstelle an der Hauptstraße in Eschweiler betreten und die Kassiererin mit einem ...

mehr