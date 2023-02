Polizei Aachen

POL-AC: Nach Tankstellenüberfälle in Eschweiler und Alsdorf: Polizei sucht Zeugen

StädteRegion Aachen (ots)

In Eschweiler und in Alsdorf sind am Wochenende zwei Tankstellen überfallen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr (18.02.2023) Uhr hatten mehrere maskierte Täter die Tankstelle an der Hauptstraße in Eschweiler betreten und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Mit Geld aus der Kasse und Zigaretten flüchteten sie anschließend.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr (19.02.2023) wurde eine Tankstelle an der Linnicher Straße in Alsdorf überfallen. Zwei maskierte Täter bedrohten den Kassierer mit Waffen und zwangen ihn ebenfalls zur Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Danach flüchteten die Unbekannten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder per Mail an KK15.Aachen@polizei.nrw.de zu melden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell