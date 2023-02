Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und des Polizeipräsidiums Aachen

Aachen (ots)

19.02.2023

Im Zusammenhang mit dem Vorfall am 04.02.2023 vor der Diskothek Nightlife in Aachen, bei der ein 26 Jahre alter Mann u.a. eine Stichverletzung erlitten hatte und über den bereits von der Staatsanwaltschaft berichtet wurde, konnten in den vergangenen Tagen drei dringend tatverdächtige Männer im Alter von 22, 26 und 33 Jahren ermittelt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Aachen Haftbefehle wegen versuchten Totschlags. In diesem Zusammenhang wird ein wichtiger Zeuge gesucht, der am 04.02.2023 einige Minuten vor 06:45 Uhr mit einem weißen Kleinlaster (vermutlich handelte es sich um einen Kühlwagen) die Wirichsbongardstraße befuhr und dort in eine Auseinandersetzung mit jungen Männern geriet. Dabei soll auch gegen den Kleinlaster geschlagen worden sein. Dieser Zeuge sowie andere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können und bislang noch nicht von der Polizei kontaktiert wurden, werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241 9577-31101 bzw. außerhalb der Bürozeiten unter 0241 9577-34210 zu melden. (Laub./LSt)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell