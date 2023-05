Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raubdelikt mit gefährlicher Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am 10.05.2023 kam es gegen 18:31 Uhr in einer Lokalität in der Wormser Straße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Der in Ludwigshafen wohnhafte, 17-jährige Geschädigte wurde hierbei von ca. zehn Personen angegriffen und seiner Bauchtasche beraubt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Personen im Stadtgebiet kontrolliert werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der jeweiligen Tatbeteiligung dauern zurzeit noch an. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

