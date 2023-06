PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brandstiftung in Kleingartenanlage +++ Einbruch in EFH +++ Unfallflucht mit Trunkenheit +++ Unfallflucht mit Sachschaden +++ Graffiti +++ Grillende Jugendliche auf dem Altkönig

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Brandstiftung in Kleingartenanlage

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Hofheimer Straße Tatzeit: Samstag, 17.06.2023, 23:37 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 17.06.2023, wurde gegen 23:37 Uhr versucht eine Gartenhütte in der Hofheimer Straße in Bad Homburg in Brand zu setzen. Zeugen konnten beobachten, wie ein brennender Farbeimer auf das Flachdach einer Gartenhütte geworfen wurde. Durch die Zeugen begannen unmittelbar das Feuer zu bekämpfen und alarmierten die Feuerwehr. Wer den Farbeimer auf das Dach der Gartenhütte geworfen hat ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von mindestens 1000 EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Hermann-Löns-Weg Tatzeit: Freitag, 16.06.2023, 10:45 Uhr bis Freitag, 16.06.2023, 12:31 Uhr

Sachverhalt: Zwei bislang unbekannte Täter brachen am Vormittag des 16.06.2023 in ein Einfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg ein. Zunächst versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln, da dies nicht gelang wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt, dabei wurden diverse Dekorationsartikel aus Silber und Glas entwendet. Durch eine Zeugin konnten die Täter beim Verlassen des Tatortes beobachtet und wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - 20-25 Jahre - 170 - 175 cm groß - osteuropäischer Phänotyp - dunkle, kurze Haare - schlank - weißes T-Shirt mit zwei nach unten gehende Streifen (dunkel) - dunkle Shorts oder dunkle, längere Hose

2. Person

- männlich - 20-25 Jahre - 175 - 180cm groß - osteuropäischer Phänotyp - dunkle, kurze Haare - schlanke Statur - weißes T-Shirt - dunkle Shorts

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. Mögliche weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 9266-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Unfallort: Wehrheim / K728

Unfallzeit: Samstag, 17.06.2023, 01:20 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 17.06.2023, kam ein 30 Jahre alter Autofahrer auf der K728 bei Wehrheim gegen 01:20 Uhr mit einem weißen Opel Mokka von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem schwer beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Da es für den Unfall keine Zeugen gab, hätte es wenige Ermittlungsansätze gegeben. Jedoch wurde der Unfall durch den fahrzeugeigenen Unfalldienst weitergemeldet. An der Anschrift des Halters konnte das beschädigte Unfallfahrzeug sowie der Fahrer ermittelt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,4 Promille gemessen, eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt.

Unfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Dr.-Friedrich-Neiß-Straße Unfallzeit: Donnerstag, 15.06.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 17.06.2023, 19:45 Uhr

Sachverhalt: Im Zeitraum von Donnerstag, den 15.06.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, den 17.06.2023, 19:45 Uhr wurde ein schwarzer Renault Megane, der in der Dr.-Friedrich-Neiß-Straße in Friedrichsdorf im Bereich des dortigen Friedhofs geparkt war, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall, ohne seine Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden an dem Renault Megane wird auf 3000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Gattenhöferweg Tatzeit: Sonntag, 18.06.2023, 02:20 Uhr

Sachverhalt: Drei bisher unbekannte Täter besprühten eine Hauswand mit Farbe. Während der Tat wurden sie von dem Hausbesitzer entdeckt und konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Laut Beschreibung des Hausbesitzers handelt es sich um drei dunkel gekleidete Jugendliche, einer der Täter trug einen Pullover der Marke Adidas. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von ca. 350.-EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0.

Grillende Jugendliche auf dem Altkönig

Ereignisort: Königstein im Taunus, Altkönig Ereigniszeit: Samstag, 17.06.2023, 23:12 Uhr

Sachverhalt: Am späten Samstagabend wurden im Bereich des Altkönigs mehrere Jugendliche festgestellt, die dort campieren wollten und zu diesem Zweck ein Lagerfeuer entzündet hatten. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte abgelöscht werden, die Personen erhielten einen Platzverweis. In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der eindringliche Hinweis, dass auf Grund der aktuellen Trockenheit eine sehr hohe Waldbrandgefahr besteht und das entfachen von Feuer im Wald und in Waldnähe unbedingt zu unterlassen ist. Diesbezügliche Beobachtungen sollten unverzüglich über die Notrufnummer 112 gemeldet werden.

