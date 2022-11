Polizei Bonn

POL-BN: Polizei kontrolliert zahlreiche Personen und Fahrzeuge bei Präsenzeinsätzen in Bad Godesberg

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei zeigte in den vergangenen beiden Tagen starke Präsenz in Bad Godesberg. Im Rahmen von Präsenzeinsätzen am Dienstag (15.11.2022) und am Mittwoch (16.11.2022) kontrollierten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Godesberger Stadtgebiet insgesamt 157 Personen und 147 Fahrzeuge. Dabei wurden in fünf Fällen Personen angetroffen, die Betäubungsmittel mit sich führten. Die Drogen wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten waren 84 Verwarngelder fällig. In 29 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahen eingeleitet. Außerdem sprachen die Einsatzkräfte bei den Kontrollen 16 Platzverweise aus.

