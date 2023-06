PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Körperverletzungsdelikte auf Kirdorfer Kerb + + + Überfall auf Ehepaar + + + Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss + + + PKW-Diebstahl vereitelt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Wechselseitige Körperverletzung

Tatort: Bachstraße, 61350 Bad Homburg

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 01:59 Uhr und 03:02 Uhr

Auf der Kirdorfer Kerb kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem Gelände der Kirdorfer Kerb zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen ca. 10 Personen. Kurze Zeit später gerieten vier dieser Personen jedoch auch körperlich aneinander. Auf der einen Seite schlugen drei Täter, von denen einer noch nicht ermittelt ist, gemeinsam auf eine vierte Person ein und verletzten diese leicht. Auf der anderen Seite schlug die andere Person im Rahmen der Auseinandersetzung einem der drei Kontrahenten ein Bierglas auf den Kopf, so dass dieser sich ebenfalls leicht verletzte. Gegen alle Beteiligten, drei 26 - 29-jährige Bad Homburger, wird nun aufgrund der Auseinandersetzung ermittelt. Der vierte Beteiligte stieg kurz nach der Tat in einen dunklen Pkw Kombi und entfernte sich von der Örtlichkeit. Er wird beschrieben als

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175 cm groß - kurze, schwarze Haare

Nur ca. eine Stunde später kam es erneut zu einer Auseinandersetzung auf der Kirdorfer Kerb. Diesmal gerieten drei Personen in Streit in dessen Ausgang ein unbekannter Täter zwei 26-/ und 28-jährige Bad Homburger verletzte. Einer der beiden wurde zu Boden gestoßen und der andere mit einem Faustschlag im Gesicht getroffen. Beide wurden hierdurch leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 25-30 Jahre alt - normale Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - dunkle, mittellange Haare - dunkles T-Shirt - dunkle Jogginghose

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden.

Körperverletzung

Tatort: Edouard-Desor-Straße, 61381 Friedrichsdorf

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 21:14 Uhr

Am Samstagabend gerieten im Bereich des Friedrichsdorfer Sportparks zwei Personen in Streit. Die zunächst verbalen Streitigkeiten eskalierten dahingehend, dass einer der beiden einen 15-jährigen Friedrichsdorfer mehrfach mit der Hand gegen Arme und Beine schlug. Zudem griff der noch unbekannte Täter dem Geschädigten an den Hals. Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 30-35 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - ca. 175 cm groß - dunkle, leicht lockige, nach hinten gegelte Haare - dunkelrotes T-Shirt - hellblaue, kurze Hose - soll einen kleinen weißen Hund mit sich geführt haben

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden.

Körperverletzung

Tatort: Hauptstraße und Kirdorfer Straße, 61350 Bad Homburg

Tatzeit: Sonntag, 25.06.2023, 00:43 Uhr und 01:00

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Kirdorfer Kerb zu mehreren Streitigkeiten und darüber hinaus zu Körperverletzungsdelikten. Zunächst kam es aus unbekannten Gründen zu Streitigkeiten zwischen sechs Personen. Zwei 27-/ und 29-jährige Bad Homburger wurden dann von drei bis vier unbekannten Tätern geschlagen, so dass diese sich leichte Verletzungen zuzogen, welche teilweise im Krankenhaus in Bad Homburg behandelt werden mussten. Zum derzeitigen Ermittlungsstand liegen noch keine Personenbeschreibungen der Täter vor.

Kurze Zeit später kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden eine 30-jährige Rodheimerin und ihre 33-jährige Bekannte aus Friedrichsdorf verletzt. Vier unbekannte Täter/innen griffen einer der Geschädigten an den Hals und schlugen sie, so dass sie zu Boden fiel. Des Weiteren wurde die Geschädigte an den Haaren gezogen. Nach der anderen Geschädigten wurde mit einer Glasflasche geschlagen, sie jedoch glücklicherweise verfehlt.

Zwei der Täter/innen werden wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 17-20 Jahre alt - braun gebrannte Haut - dunkle Haare - orangenes Top - blaue Hose - neongrüne Handtasche

- weiblich - ca. 17-20 Jahre alt

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172-120-0 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: Kreuzung Hindenburgring / Heuchelheimer Straße, 61348 Bad Homburg

Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 20:30 Uhr

Eine 64-jährige Bad Homburgerin stand mit ihrer Mercedes E-Klasse auf dem Abbiegestreifen des Hindenburgringes in Richtung Heuchelheimer Straße. Ein 27-jähriger Bad Homburger befuhr mit seinem VW Golf den linken von zwei geradeaus führenden Fahrstreifen des Hindenburgringes in Fahrtrichtung Dietigheimer Straße. Im Kreuzungsbereich kam der 27-jährige vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst auf den Pkw der dort wartenden Mercedesfahrerin. An beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 EUR. Da bei dem Unfallverursacher vor Ort ein Atemalkoholwert von beinahe 2 Promille festgestellt wurde, musste im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation Bad Homburg durchgeführt werden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Räuberische Erpressung und Freiheitsberaubung in Oberursel/Stierstadt

Tatort: Stettiner Straße, 61440 Oberursel

Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 20:50 Uhr

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Stettiner Straße zu einer räuberischen Erpressung mit anschließender Freiheitsberaubung. Ein unbekannter Täter klingelte am Einfamilienhaus eines 83-jährigen Ehepaares und verschaffte sich durch Vorhalten einer schwarzen Pistole Zutritt zum Anwesen. Der Geschädigte versuchte noch nach Hilfe zu rufen, dies wurde jedoch durch den Täter unterbunden, indem er den Mund des Geschädigten zuhielt. Im Haus forderte der Täter Geld von den Geschädigten und sperrte diese im Anschluss im Keller ein. Die beiden Geschädigten konnten sich nach etwa 45 Minuten selbstständig befreien und kontaktierten dann die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm groß - ca. 35-40 Jahre - dunkle, kurze, glatte Haare - sprach akzentfreies deutsch

Bekleidung des Täters:

- trug ein schwarzes Tuch über Mund und Nase - schwarzer, enganliegender Pullover - dunkle Hose mit gelben Plastikstreifen (wurde vom Täter in Höhe der Waden um die Hose gebunden) - dünne, enganliegende, schwarze Handschuhe

Zeugen der Tat melden sich bitte unter 06171 / 6240 - 0 auf hiesiger Polizeistation oder bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Römerstraße, 61440 Oberursel

Tatzeit: Dienstag, 20.06.2023 bis Samstag 24.06.2023, 12:30 Uhr

Neben dem bereits in der Pressemeldung vom 23.06.2023 erwähnten Einbruchsdiebstahl kam es im Zeitraum vom 20.06.2023 bis zum 24.06.2023 zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Römerstraße in Oberursel. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewaltanwendung Zutritt zum Keller eines Reihenhauses. Ob tatsächlich etwas entwendet worden ist stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Zeugen melden sich unter 06171 / 6240 - 0 auf hiesiger Polizeistation oder bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 061720 / 120 - 0.

Verkehrsunfälle:

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle.

Polizeistation Usingen

Versuchter Diebstahl von Kraftfahrzeug (BMW 520d)

Tatort: Taunusstraße, 61273 Wehrheim

Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 02:20 Uhr

Zwei bislang unbekannten Tätern gelang es zum Tatzeitpunkt auf nicht näher bekannte Art und Weise den verschlossenen PKW - BMW 520d - des Geschädigten zu öffnen und die Zündung einzuschalten. Der aufmerksame Geschädigte, ein 67-jähriger aus Wehrheim, nahm dies wahr und konnte die beiden unbekannten Täter von der weiteren Tatausführung abhalten. Die Täter ergriffen daraufhin mit einem schwarzen BMW X4 die Flucht in unbekannte Richtung.

Fahren unter BtM-Einfluss / Besitz von Betäubungsmitteln

Tatort: Konrad-Adenauer-Straße, 61267 Neu-Anspach

Tatzeit: Freitag, 23.06.2023, 19:25 Uhr

Am Freitagabend sollte ein 42-jähriger Fahrer eines PKW einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Fahrer anhielten, konnte bereits deutlicher Cannabisgeruch aus dem PKW heraus wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW konnten 14,8 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb mit ihm eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Fahren unter Alkoholeinfluss auf Kinderfahrrad

Tatort: Kreisstraße 726, 61273 Wehrheim

Tatzeit: Samstag, 24.06.2023, 20:00 Uhr

Am Samstagabend fiel einer Usinger Streifenbesatzung ein 41-jähriger Mann aus Fulda auf einem E-Bike zwischen Usingen und Pfaffenwiesbach auf, der augenscheinlich nicht in der Lage war sein Fahrrad sicher zu führen. Zudem nutzte der Mann offensichtlich ein Kinderfahrrad für seine Fahrt. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, da bei ihm ein Atemalkoholwert von beinahe 1,6 Promille festgestellt wurde. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das mitgeführte Fahrrad - Kinderfahrrad rot - hat der Mann eigenen Angaben zufolge kurz zuvor gefunden. Das Fahrrad befindet sich nun auf der Polizeistation Usingen.

Die Polizeistation Usingen hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06081 / 9208 - 0.

Verkehrsunfälle:

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Straftaten

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: Limburger Straße, 61462 Königstein

Tatzeit: Mittwoch, 21.06.2023 zwischen 00:18 Uhr und 00:50 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, besprühten bisher unbekannte Täter eine Mauer auf dem Gelände eines Einkaufmarktes mit dem Schriftzug: "A C A B - Eintracht- Fans gegen Bullen!" Der Sachschaden wird auf ca. 250,- EUR geschätzt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Ereignisse

