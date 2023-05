Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Nissan beschädigt

Meppen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet sich im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 06:30 Uhr im Meppener Stadtteil Nödike in der Otto-Hahn-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigt der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Straßenrand parkenden weißen Nissan. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeikommissariat in Meppen unter 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

