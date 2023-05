POL-EL: Meppen - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Neuenhaus (ots) - Am 14. Mai kam es in der Zeit von 12 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Neuenhaus, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten Skoda. Zeugen und der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter 05943/92000 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: ...

