Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Personen bei Unfall verletzt

Haren (ots)

Am Montag kam es auf der A31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 44-Jährige und ihr 14-jährigen Beinfahrer waren in einem Volvo gegen 13 Uhr auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Emden unterwegs. Als sich der Volvo in Höhe eines Kia befand, scherte dessen 44-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen aus. In dessen Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch diese in die Mittelschutzplanke und anschließend zurück auf die Fahrbahn schleuderten. Der Kia überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 44-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Insassen im Volvo erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Autobahn für Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 15 Uhr halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell