POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niederaula. Am 13.07.2023, gg. 15:25 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Rumänien mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die B454 zw. Kirchheim und Kleba, als er über den Abbiegestreifen in das Indutriegebiet abbiegen wollte. Hinter ihm fuhr ein 34-jähriger Mann aus Schwelm mit seinem Pkw. Beim Abbiegen schwenkte der Sattelauflieger aus uns touchierte den Pkw. An dem Pkw sowie dem Sattelauflieger entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10000,- EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am 13.07.2023, gg. 15:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 72-jähriger Bad Hersfelder touchierte beim Ausparken mit seinem Pkw den Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Ludwigsau. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 3000,- EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am 13.07.2023, gg. 16:45 Uhr, kam es in der Friedloser Str., B27, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 49-jähriger Pole fuhr mit seinem Lkw mit Anhänger aus einer Bucht vom Fahrbahnrand auf die B27 und übersah den Pkw eines 54-jährigen Bebraner. An dem Lkw sowie dem Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 5000,- EUR.

