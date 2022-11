Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller

Ilmenau (ots)

Zwischen Donnerstag, den 10.11.2022 (21:30 Uhr) und Freitag, den 11.11.2022 (14:00 Uhr) verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Prof. Schmidt-Straße in Ilmenau. Aus dem Keller entwendeten die unbekannten Täter ein E-Bike im Wert von 2500 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0279338/2022) entgegen. (rw)

