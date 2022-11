Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: versuchter Einbruch in Gartenlaube

Ilmenau (ots)

Zwischen dem 06.11.2022 und dem 11.11.2022 versuchten ein oder mehrere Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage am "Fuchshügel" in Ilmenau zu verschaffen. Die unbekannten Täter versuchten die Gartentür der Gartenlaube aufzuhebeln, woran sie jedoch scheiterten. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0279228/2022) entgegen. (rw)

