Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallflucht - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Hauneck. Am Donnerstagabend (13.07.), um 18:30 Uhr, befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die Straße "Wendebach" von den Bahngleisen kommend in Richtung Wald. Zu diesem Zeitpunkt rannte nach derzeitigen Erkenntnissen ein 6-jähriger Junge aus einer nicht einsehbaren Hofeinfahrt, von der rechten Seite kommend, auf die Straße. Der Pkw kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 6-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Unfallflucht

Niederaula. Am Donnerstag (13.07.), gegen 12:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rückwärtsfahren einen blauen BMW 520 eines 67-Jährigen aus Neuenstein. Dieser hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Industriestraße im Bereich der Hausnummer 11 geparkt gehabt. Bei dem Fahrzeug vom Unfallverursacher könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen weißen Lkw mit roter Plane handeln. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Alheim. Ein 19-jähriger Fahrer einer Kawasaki aus Alheim befuhr am Mittwoch (12.07.), gegen 20.40 Uhr, einen Waldweg. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stürzte der Alhmeiner dabei mit seinem Krad, als er über einen Baumstamm fuhr. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zudem enstand Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

