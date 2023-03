Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr und Rettungsdienst befreien eingeschlossenen Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bockelskamp (ots)

Nachdem es am 11. März 2023 gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kfz in Bockelskamp gekommen war, wurden die Ortsfeuerwehren aus Bockelskamp, Wienhausen und Eicklingen um 15:51 Uhr in die "Lange Straße" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen führte der Einsatzleiter eine erste Lageerkundung durch, bei welcher er bereits erste Informationen seitens des eingetroffenen Rettungsdienstes erhalten konnte. Wie sich hierbei schnell herausstellte, war der Fahrzeugführer weder schwer verletzt, noch in einem Fahrzeug eingeklemmt. Da jedoch die Fahrertür in Folge des Zusammenpralls stark deformiert worden war und der Patient aufgrund der Lage des Fahrzeuges nicht über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, kam hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz.

Die technische Rettung wurde hierbei durch die Ortsfeuerwehr Eicklingen koordiniert und durchgeführt. Unter Zuhilfenahme eines hydraulischen Spreizers konnte die Fahrertür geöffnet und der Patient befreit sowie an den Rettungsdienst übergeben werden. Parallel hierzu erkundete der zuständige Gruppenführer das weitere Umfeld und konnte eine Gefährdung der Umwelt durch eventuell austretende Betriebsstoffe ausschließen.

Der Einsatz für die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel konnte somit knapp 35 Minuten beendet werden.

Hinsichtlich der Unfallursache und dem entstandenen Sachschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

